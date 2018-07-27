«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС

Путин пошутил о сне перед встречей с премьером Индии

Отмечается, что рабочий день саммита БРИКС в четверг, 26 июля, продолжался до глубокого вечера: в первой половине дня Путин принимал участие в мероприятиях саммита, а во второй провел серию встреч с зарубежными лидерами.

"Не спать", — сказал Путин с улыбкой российской делегации, когда вошел в комнату переговоров.