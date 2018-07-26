ВАШИНГТОН, 26 июл /ПРАЙМ/. Евросоюз готов к дополнительным закупкам ряда продуктов из Соединенных Штатов, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.
"Они уже планируют, и надеюсь, они сделают это быстро, новые дополнительные закупки. Европа опять открыла дверь. Соевые бобы, СПГ, говядина. Это очень важно", — сказал он в эфире телеканала Fox Business, комментируя итоги прошедшей накануне встречи Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
В ходе встречи в Вашингтоне Трапм и Юнкер договорились совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Брюссель и Вашингтон планируют также работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевыми бобами. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.