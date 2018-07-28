Путин назвал отправную точку российской государственности

Крещение Руси оказало влияние на все мировое развитие, стало отправной точкой развития российской государственности, заявил президент России Владимир Путин.
"Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние и на все мировое развитие", — сказал Путин в ходе торжеств в честь праздника 1030-летия крещения Руси.
Президент отметил, что крещение Руси неразрывно связано с князем Владимиром.
"Он сделал этот решающий выбор, стал проводников меры, увидел в ней нравственную опору, красоту, свет истины и добродетели, основу для обновления жизни, для укрепления сплоченности, общности народов, населявших Древнюю Русь", — добавил он.
По его словам, "воин, прошедший жестокие битвы и испытания, Владимир стал созидателем, просветителем, творцом".
"Крещение — это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами", — подчеркнул Путин.