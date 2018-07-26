В Совфеде прокомментировали слова Макаревича о Крыме

«Одни хорошо пишут музыку, исполняют её, поют. А другие хорошо разбираются в политике и истории. Как правило, это разные люди», — заявил Цеков.

«Как показывает практика, они этот выбор сделали осознанно и правильно», — подчеркнул он.

Ранее Макаревич заявил, что Россия могла «купить» Крым у Украины

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.