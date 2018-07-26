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В Совфеде прокомментировали слова Макаревича о Крыме
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В Совфеде прокомментировали слова Макаревича о Крыме 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал слова музыканта Андрея Макаревича о полуострове.
«Одни хорошо пишут музыку, исполняют её, поют. А другие хорошо разбираются в политике и истории. Как правило, это разные люди», — заявил Цеков.
Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников в беседе с Пятым каналом сказал, что жители Крыма стремились вернуться в лоно той родины, где пребывали.
«Как показывает практика, они этот выбор сделали осознанно и правильно», — подчеркнул он.
Ранее Макаревич заявил, что Россия могла «купить» Крым у Украины.
Также член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала Крымскую декларацию США.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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