Эрдоган заявил о ревности других стран из-за отношений России и Турции 

Некоторые страны ревнуют из-за солидарности между Турцией и Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
«Солидарность между нашими странами вызывает у некоторых стран ревность», — сказал он, приветствуя российского президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».
После этого Путин и Эрдоган начали закрытые для СМИ переговоры.
В конце июня Путин, поздравляя Эрдогана с победой на выборах, заявил, что российско-турецкие отношения по ряду направлений уверенно выходят на стратегический уровень.
В то же время некоторые эксперты считали, что Турция ведет с Россией «двойную игру».