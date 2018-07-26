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Эрдоган заявил о ревности других стран из-за отношений России и Турции
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Эрдоган заявил о ревности других стран из-за отношений России и Турции 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Некоторые страны ревнуют из-за солидарности между Турцией и Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
«Солидарность между нашими странами вызывает у некоторых стран ревность», — сказал он, приветствуя российского президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».
После этого Путин и Эрдоган начали закрытые для СМИ переговоры.
В конце июня Путин, поздравляя Эрдогана с победой на выборах, заявил, что российско-турецкие отношения по ряду направлений уверенно выходят на стратегический уровень.
В то же время некоторые эксперты считали, что Турция ведет с Россией «двойную игру».
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