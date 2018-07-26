Эрдоган заявил о ревности других стран из-за отношений России и Турции

Йоханнесбурге. Некоторые страны ревнуют из-за солидарности между Турцией Россией , заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на саммите БРИКС

После этого Путин и Эрдоган начали закрытые для СМИ переговоры.

В конце июня Путин, поздравляя Эрдогана с победой на выборах, заявил, что российско-турецкие отношения по ряду направлений уверенно выходят на стратегический уровень.

В то же время некоторые эксперты считали, что Турция ведет с Россией «двойную игру».