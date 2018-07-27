Макаревичу предложили приехать в Крым, а не «прятаться за высокими словами» 

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк предложил лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу не прятаться за высокими словами, а посетить Крым, чтобы пообщаться с местными жителями и увидеть изменения последних лет, произошедшие на полуострове.
Ранее Макаревич в эфире "Эха Москвы" заявил, что России в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом. По словам музыканта, при таких бы условиях он бы с удовольствием ездил бы в Крым.
"Я его приглашаю приехать в Крым и пообщаться с крымчанами. Именно с теми людьми, которые сами организовывали референдум, а не сидеть и прятаться где-то там за высокими словами и заборами. Если Макаревич не хочет ехать в Крым в качестве музыканта, то может приехать как турист или просто как гражданин Российской Федерации", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, Макаревич раньше часто бывал в Крыму, эти места «знает хорошо». «Его увлечение дайвингом и вином нам хорошо известны. Он хорошо может сравнить, что было при Украине с тем же виноделием, когда виноградники вырубались под элитные коттеджи, и что сейчас происходит, когда виноградарство переживает новый этап развития», — подчеркнул парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».