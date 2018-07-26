Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала «недоразумением» неявку на заседание 14 из 17 членов возглавляемой ею комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Поклонская призналась, что может лишь догадываться о причинах неявки, но не хочет думать, что депутаты от фракции «Единая Россия» проигнорировали заседание комиссии из-за ее голосования по проекту пенсионной реформы.

«Разные мысли приходят в голову, но я не знаю, я же говорю: можно только гадать, почему такое получилось, причем получилось смешно. Это не уровень парламента государства. Мы должны думать о благополучии людей и безопасности нашей страны, а не о каких-то политических привилегиях, амбициях и тому подобном. Поэтому я считаю, что это не так, это просто недоразумение», — заявила депутат в интервью «Коммерсанту».

При этом Поклонская сказала, что не боится потерять свой мандат в Госдуме, поскольку выполняет свою работу «по совести». Предложений о сложении депутатских полномочий ей пока не поступало.

На вопрос о «нездоровой атмосфере» вокруг ее персоны после голосования по пенсионной реформе Поклонская ответила, что во время работы прокурором «бывало и не такое».