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Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии
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Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала «недоразумением» неявку на заседание 14 из 17 членов возглавляемой ею комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.
Поклонская призналась, что может лишь догадываться о причинах неявки, но не хочет думать, что депутаты от фракции «Единая Россия» проигнорировали заседание комиссии из-за ее голосования по проекту пенсионной реформы.
>> Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
«Разные мысли приходят в голову, но я не знаю, я же говорю: можно только гадать, почему такое получилось, причем получилось смешно. Это не уровень парламента государства. Мы должны думать о благополучии людей и безопасности нашей страны, а не о каких-то политических привилегиях, амбициях и тому подобном. Поэтому я считаю, что это не так, это просто недоразумение», — заявила депутат в интервью «Коммерсанту».
При этом Поклонская сказала, что не боится потерять свой мандат в Госдуме, поскольку выполняет свою работу «по совести». Предложений о сложении депутатских полномочий ей пока не поступало.
На вопрос о «нездоровой атмосфере» вокруг ее персоны после голосования по пенсионной реформе Поклонская ответила, что во время работы прокурором «бывало и не такое».
«Все нормально, и это пройдем. Как говорим мы у себя на службе — прорвемся. Мы поступаем по совести», — добавила она.
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