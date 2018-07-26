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Бибилов: президент Сирии принял приглашение посетить Южную Осетию
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Бибилов: президент Сирии принял приглашение посетить Южную Осетию 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад принял приглашение президента Южной Осетии посетить республику, сообщил ТАСС глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, который находится с рабочей поездкой во Владикавказе.
"Конечно, я пригласил господина Башара Асада посетить Южную Осетию, он принял приглашение", — сказал Бибилов, не уточнив сроков приезда.
Делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Дамаск 23 июля с официальным визитом. Состоялась его встреча с Асадом, стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Это первый с 2011 года официальный визит делегации Южной Осетии в Сирию, которая 29 мая признала независимость республики и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Визит завершился в четверг.
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