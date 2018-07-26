В Совфеде отреагировали на Крымскую декларацию США

Как отметил сенатор, документ не имеет никакого серьёзного значения для России , поскольку похожие декларации принимались и ранее.

Латвии и «Например, в 1940 году американцы приняли декларацию, не признающую присоединения Эстонии Литвы к Советскому Союзу. И продолжалось это вплоть до развала СССР в 91-м», — напомнил Джабаров.

По его словам, они получили независимость, но не потому, что была принята декларация, а потому, что развалилась великая держава, и все республики стали автоматически независимыми государствами.

Джабаров призвал спокойно реагировать на новый документ, поскольку от того, признают США Крым российским или нет, жизнь на полуострове не изменится.