В Совфеде отреагировали на Крымскую декларацию США 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал Крымскую декларацию США.
Как отметил сенатор, документ не имеет никакого серьёзного значения для России, поскольку похожие декларации принимались и ранее.
«Например, в 1940 году американцы приняли декларацию, не признающую присоединения Эстонии, Латвии и Литвы к Советскому Союзу. И продолжалось это вплоть до развала СССР в 91-м», — напомнил Джабаров.
По его словам, они получили независимость, но не потому, что была принята декларация, а потому, что развалилась великая держава, и все республики стали автоматически независимыми государствами.
Джабаров призвал спокойно реагировать на новый документ, поскольку от того, признают США Крым российским или нет, жизнь на полуострове не изменится.
Ранее кандидат политических наук американист Дмитрий Евстафьев в беседе с НСН прокомментировал Крымскую декларацию США.