МИД РФ: создание США кибергруппы против России направлено на разжигание конфронтации

"Если за океаном считают, что Россию можно запугать, в частности, созданием различных групп по отражению надуманных угроз, это большое заблуждение. Цель таких инициатив — разжигать конфронтацию между странами", — отметил дипломат, добавив, что формирование подобных групп вызвано разногласиями политических сил в США

Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к какому-либо вмешательству в американские внутренние дела. «Вместо языка голословных обвинений в адрес России мы отдаем предпочтение официальному взаимодействию с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности, — пояснил он. — Рассчитываем не на ультиматумы и односторонние действия ведущих кибердержав в информационной среде, а на их прагматичный и конструктивный диалог».

Обвинения против России

Киберкомандование ВС США сформировало рабочую группу по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве.

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер . В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн