МИД РФ: создание США кибергруппы против России направлено на разжигание конфронтации 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вашингтон заблуждаются, считая, что создание рабочей группы по противодействию российской угрозе в киберпространстве напугает Москву. Об этом в четверг заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
"Если за океаном считают, что Россию можно запугать, в частности, созданием различных групп по отражению надуманных угроз, это большое заблуждение. Цель таких инициатив — разжигать конфронтацию между странами", — отметил дипломат, добавив, что формирование подобных групп вызвано разногласиями политических сил в США.
Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к какому-либо вмешательству в американские внутренние дела. «Вместо языка голословных обвинений в адрес России мы отдаем предпочтение официальному взаимодействию с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности, — пояснил он. — Рассчитываем не на ультиматумы и односторонние действия ведущих кибердержав в информационной среде, а на их прагматичный и конструктивный диалог».
Обвинения против России
Киберкомандование ВС США сформировало рабочую группу по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве.
Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн.
Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. На пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля российский лидер Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва не вмешивалась в американские выборные процессы и готова работать в рамках совместной группы по кибербезопасности.