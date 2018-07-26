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МИД назвал Бутину политзаключенной в США
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МИД России назвал Бутину политзаключённой в США 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Арестованная россиянка Мария Бутина является в США политической заключённой, заявил заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин.
«Её арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит она — политическая заключенная», — сказал дипломат на брифинге.
По его словам, определённые политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про «российское вмешательство в американские выборы».
«И на волне кампании по очернению нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу. Фактически только из-за своего происхождения. Что это, как не настоящая охота на ведьм?» — задался вопросом Кожин.
Он также проинформировал, что Госдепартаменту США заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против Бутиной действиями, включая «жесточайшее психологическое давление».
Ранее защита заявила о намерении обжаловать содержание Бутиной под стражей.
16 июля стало известно, что россиянку задержали в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.
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