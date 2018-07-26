МИД назвал Бутину политзаключенной в США

МИД России назвал Бутину политзаключённой в США

«Её арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит она — политическая заключенная», — сказал дипломат на брифинге.

По его словам, определённые политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про «российское вмешательство в американские выборы».

«И на волне кампании по очернению нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу. Фактически только из-за своего происхождения. Что это, как не настоящая охота на ведьм?» — задался вопросом Кожин.

Он также проинформировал, что Госдепартаменту США заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против Бутиной действиями, включая «жесточайшее психологическое давление».

Ранее защита заявила о намерении обжаловать содержание Бутиной под стражей.

16 июля стало известно, что россиянку задержали в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.