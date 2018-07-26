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Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
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На заседание возглавляемой Поклонской комиссии пришли два депутата 

РИА Новости 1 час назад
Заседание думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляет нарушившая ранее партийную дисциплину Наталья Поклонская, не состоялось из-за отсутствия кворума, передает корреспондент РИА Новости. Полонская намерена доложить об этом руководству палаты.
Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фракция ЕР ранее решила консолидированно голосовать за, но Поклонская проголосовала против. Лидер фракции ЕР Сергей Неверов заявил, что нарушившая фракционную дисциплину Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции. По его словам, решение Поклонской изменило отношение к ней внутри фракции.
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Из 17 членов комиссии на назначенное на четверг заседание кроме самой Поклонской пришли только два депутата: один от КПРФ и один от СР.
"Мне смешно, впервые такое. И мои коллеги тоже подтвердили из фракции КПРФ… они тоже удивились. В связи с чем? Может, повестка слишком насыщенная", — прокомментировал глава комиссии журналистам отсутствие кворума.
Она напомнила, что планировала инициировать проверку в отношении ряда депутатов.
Поклонская пообещала доложить о ситуации руководству палаты.
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Комментарии138  Ещё 8 источников 
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