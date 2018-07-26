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МИД: США пригласили на встречу астанинского формата в Сочи
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МИД: США пригласили на встречу астанинского формата в Сочи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Мероприятие пройдет 30-31 июля с участием заместителей глав МИД России, Ирана и Турции. В ходе дискуссии стороны обсудят пути урегулирования сирийского кризиса.
"Десятая международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 30-31 июля в Сочи в астанинском формате. В мероприятии примут участие представители на уровне заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Турции как стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", — рассказал заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
По словам дипломата, в работе примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, наблюдатели от ООН и от Иордании. Кожин уточнил, что участники встречи рассмотрят развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, обменяются мнениями о ходе налаживания межсирийских переговоров, продолжат обсуждение дальнейших шагов в интересах скорейшего запуска работы конституционного комитета — важного элемента продвижения политического урегулирования сирийского кризиса.
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