Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР

Поклонская заявила, что не намерена сдавать мандат

Голосовавшая вопреки консолидированной позиции фракции ЕР по изменениям в пенсионное законодательство депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не будет сдавать свой мандат.

Лидер фракции ЕР Сергей Неверов заявил, что нарушившая фракционную дисциплину при голосовании Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции. Выход ее из фракции будет означать сдачу депутатского мандата.

"Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет", — ответила Поклонская журналистам на вопрос, будет ли сдавать мандат.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фракция ЕР ранее решила консолидированно голосовать за, но Поклонская проголосовала против.