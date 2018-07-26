Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР

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Поклонская заявила, что не намерена сдавать мандат 

РИА Новости 1 час назад
Голосовавшая вопреки консолидированной позиции фракции ЕР по изменениям в пенсионное законодательство депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не будет сдавать свой мандат.
Лидер фракции ЕР Сергей Неверов заявил, что нарушившая фракционную дисциплину при голосовании Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции. Выход ее из фракции будет означать сдачу депутатского мандата.
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"Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет", — ответила Поклонская журналистам на вопрос, будет ли сдавать мандат.
Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фракция ЕР ранее решила консолидированно голосовать за, но Поклонская проголосовала против.
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