Госдума отказалась приравнивать сожительство к браку

Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, которым предлагается приравнять сожительство к официальному браку.

«Каждая девочка мечтает о свадьбе, красивом платье, фате. А потом детишек рожают, они защищены. У них папа есть, мама есть. Гражданский брак — это не брак, это сожительство. Это нельзя принимать», — сказала в ходе обсуждения законопроекта глава профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Законодательной инициативой предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ , определяющие правовой статус фактических брачных отношений.

«Под фактическими брачными отношениями в законопроекте понимается не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет; ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей). При наличии одного из указанных обстоятельств, союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом также предусматривается, что если договором не установлено иное, то имущество, которое нажито состоящими в фактических брачных отношениях лицами в период их совместного проживания, является их совместной собственностью.