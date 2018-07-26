В Госдуме пояснили ситуацию с Крымской декларацией на примере «неподъемной гири» 

Депутат Госдумы от "Единой России" Руслан Бальбек заявил, что американская декларация по статусу Крымского полуострова не сможет изменить факт его воссоединения с Россией, передает РИА «Новости».
По словам Бальбека, американская сторона использует приемы «холодной войны», забывая, что Россия — не СССР.
"Попытки отторгнуть у России полуостров с помощью каких-либо деклараций можно сравнить с неподъемной гирей: вроде и схватился, а сдвинуть с места не можешь", — заявил Бальбек.
Он добавил, что признание возвращения полуострова российской стороне не изменится от того, будет или нет это прописано в конституции США.
Ранее сообщалось, что в Крыму назвали декларацию США по полуострову «надоевшей манипуляцией».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.