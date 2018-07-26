В Госдуме пояснили ситуацию с Крымской декларацией на примере «неподъемной гири»

По словам Бальбека, американская сторона использует приемы «холодной войны», забывая, что Россия — не СССР.

"Попытки отторгнуть у России полуостров с помощью каких-либо деклараций можно сравнить с неподъемной гирей: вроде и схватился, а сдвинуть с места не можешь", — заявил Бальбек.

Он добавил, что признание возвращения полуострова российской стороне не изменится от того, будет или нет это прописано в конституции США

Ранее сообщалось, что в Крыму назвали декларацию США по полуострову «надоевшей манипуляцией».