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В Госдуме пояснили ситуацию с Крымской декларацией на примере «неподъемной гири»
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В Госдуме пояснили ситуацию с Крымской декларацией на примере «неподъемной гири» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы от "Единой России" Руслан Бальбек заявил, что американская декларация по статусу Крымского полуострова не сможет изменить факт его воссоединения с Россией, передает РИА «Новости».
По словам Бальбека, американская сторона использует приемы «холодной войны», забывая, что Россия — не СССР.
"Попытки отторгнуть у России полуостров с помощью каких-либо деклараций можно сравнить с неподъемной гирей: вроде и схватился, а сдвинуть с места не можешь", — заявил Бальбек.
Он добавил, что признание возвращения полуострова российской стороне не изменится от того, будет или нет это прописано в конституции США.
Ранее сообщалось, что в Крыму назвали декларацию США по полуострову «надоевшей манипуляцией».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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