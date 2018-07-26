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Россия рассчитывает на поддержку БРИКС заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
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Россия рассчитывает на поддержку БРИКС заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОДДЕРЖКУ СТРАНАМИ БРИКС РОССИЙСКОЙ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПО-2025 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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