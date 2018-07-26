Слуцкий прокомментировал принятую в США декларацию по Крыму

Накануне госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за воссоединения полуострова с РФ. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

"Инициативы эти повторяют друг друга совершенно зеркальным образом, такую же «крымскую декларацию» можно было принять год или два назад — есть она или нет, позиция Вашингтона совершенно понятна", — сказал Слуцкий на пресс-конференции в четверг в ответ на просьбу прокомментировать «Крымскую декларацию».

По его словам, никакой новизны в этом документе нет: в позиции Госдепа ничего не поменялось. А сама декларация может быть принята для того, чтобы компенсировать мнения некоторых американских политиков или экспертов, которые, подобно Арнольду Шварценеггеру , оценили, что Трамп мягкотело вел себя в Хельсинки, считает депутат. Поэтому, предположи он, в Вашингтоне решили «лишний раз подтвердить свою позицию, в данном случае — по Крыму, чтобы не давать президента в обиду».

"Вероятно, это сделано для того, чтобы компенсировать в американском обществе, в частности, истеблишменте позицию о том, что Трамп в Хельсинки едва не подыгрывал (президенту РФ Владимиру) Путину. Вот решили продемонстрировать свой по-прежнему жесткий подход. Для этого, с их точки зрения, очевидно, как нельзя лучше подходит крымское досье", — добавил Слуцкий.

По его мнению, подобные шаги в целом абсолютно деструктивны, игнорируют позицию и аргументацию России. «Поэтому по принципу „чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас“ — наших оппонентов в данном случае, будем объяснять дальше свою позицию», — добавил политик.

"Хотя отношения с США находятся в низшей точке своей траектории за все последние десятилетия, по крайней мере, парламентская дипломатия потихоньку возвращается… И надеюсь, что мы в этом направлении не остановимся", — сказал он.