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Власти Крыма пригласили Макаревича в гости
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Власти Крыма пригласили Макаревича в гости 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отреагировал на слова лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, ранее сказавшего, что Россия должна была "купить" Крым и выразившего несогласие с проведением в 2014 году референдума по присоединению полуострова к России.
"Я его приглашаю приехать в Крым и пообщаться с крымчанами. Именно с теми людьми, которые сами организовывали референдум, а не сидеть и прятаться где-то там за высокими словами и заборами", — цитирует РИА "Новости" Черняка. Политик также добавил, что если Макаревич не хочет ехать в Крым в качестве музыканта, то может приехать как турист или как гражданин Российской Федерации.
Черняк отметил, что Макаревич раньше часто бывал в Крыму и знает места, куда его приглашают. "Его увлечение дайвингом и вином нам хорошо известны. Он хорошо может сравнить, что было при Украине с тем же виноделием, когда виноградники вырубались под элитные коттеджи, и что сейчас происходит, когда виноградарство переживает новый этап развития", — пообещал он.
Ранее глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе ответил лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу на высказывания о Крыме.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум. По итогам голосования крымчан полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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