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Матвиенко призвала реформировать ФСИН
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Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР

Матвиенко призвала реформировать ФСИН 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала чудовищным случай в колонии в Ярославской области, где избивали заключенного, и призвала реформировать систему Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
«К сожалению, такие случаи происходят. Это говорит о том, что система ФСИН нуждается в изменениях, она нуждается в реформировании», — приводит ее слова ТАСС.
Матвиенко призналась, что происшествие в ярославской колонии ее потрясло. Это преступление, которому нет оправдания, подчеркнула спикер Совфеда, призвав провести «самое серьезное расследование» произошедшего и наказать тех, кто «позволил грубейшее нарушение прав человека».
Ранее в четверг был арестован шестой фигурант дела о пытках в ярославской колонии.
Напомним, следователи возбудили уголовное дело по сообщениям СМИ и публикации видеозаписи с жестоким избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии.
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