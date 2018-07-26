Матвиенко призвала реформировать ФСИН

«К сожалению, такие случаи происходят. Это говорит о том, что система ФСИН нуждается в изменениях, она нуждается в реформировании», — приводит ее слова ТАСС.

Матвиенко призналась, что происшествие в ярославской колонии ее потрясло. Это преступление, которому нет оправдания, подчеркнула спикер Совфеда, призвав провести «самое серьезное расследование» произошедшего и наказать тех, кто «позволил грубейшее нарушение прав человека».

Ранее в четверг был арестован шестой фигурант дела о пытках в ярославской колонии.