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Завершился первый официальный визит в Сирию Бибилова
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Завершился первый официальный визит в Сирию Бибилова 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июл — Sputnik. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов завершил официальный визит в Сирийскую Арабскую Республику, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В рамках визита прошли встречи с президентом Башаром Асадом, премьер-министром Имадом Хамисом, председателем Народного совета Сирии Хаммудом Сабагом, бизнес-сообществом Сирии.
Президенты двух стран подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Были также подписаны Соглашение о Торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашение о создании совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Анатолий Бибилов также встретился с представителями осетинской диаспоры в САР.
В день отбытия место пребывания делегации Южной Осетии посетил президент Башар Асад. Состоялась встреча президентов РЮО и САР в неформальной обстановке.
В аэропорту Дамаска президента и делегацию Южной Осетии провожал министр иностранных дел Валид Муаллем.
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