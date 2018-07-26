Завершился первый официальный визит в Сирию Бибилова

Президенты двух стран подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Были также подписаны Соглашение о Торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашение о создании совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Анатолий Бибилов также встретился с представителями осетинской диаспоры в САР

В день отбытия место пребывания делегации Южной Осетии посетил президент Башар Асад. Состоялась встреча президентов РЮО и САР в неформальной обстановке.