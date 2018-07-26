Постпред РФ при ЕС: Украина им порядком надоела

Россия предлагала ЕС действовать совместно для укрепления общих позиций на мировой арене, отметил Чижов. «Вместе нам было бы проще реагировать на вызовы XXI века, на вызовы глобализации. К сожалению, Евросоюз эту возможность упустил», — констатировал постпред. Также он добавил, что выдвинутое в 2010 году предложение России остается в силе.

Дипломат утверждает, что первопричиной кризиса российско-европейских отношений послужила не Украина . «В Киеве многие пытаются приподнять историческую роль своей страны, утверждая, что все дело в Украине, но это не так», — сказал он. При этом он отметил, что в ЕС устали от Украины. Напрямую об этом европейские партнеры не говорят, но «сигналы посылают недвусмысленные».

Российский представитель в ЕС рассказал, как происходит регулярное продление антироссийских санкций. По его словам, каждые полгода собираются представители страна-членов Евросоюза и «говорят: дескать, подходит срок пересмотра санкций, что будем делать?». В ходе обсуждений ряд европейских стран выступает против продления санкций, утверждая, что в них никакого толка, поскольку они не работают и их нужно ослаблять либо отменять.

«А председательствующий от европейских структур говорит: ну, раз такой разброс мнений, предлагаю оставить все как есть, через шесть месяцев мы вернемся к этому вопросу. Все согласны? Все», — рассказал Чижов и добавил, что к нему через пару дней после заседания подходят представители некоторых стран и «рассказывают драматическую историю про серьезную угрозу ужесточения санкций, которое доблестные еврочиновники сумели предотвратить».