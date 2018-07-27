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Железняк информировал ЕР о своем больничном
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Железняк заявил, что информировал ЕР о своем больничном с 19 по 23 июля 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Железняк заявил, что не пришел на заседание нижней палаты парламента 19 июля, так как был на больничном продолжительностью с 19 по 23 июля, об этом информированы и партия, и фракция ЕР, сообщила пресс-служба политика.
Ранее лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что Железняк до сих пор не принес в Госдуму документы, которые объясняют его отсутствие на пленарном заседании 19 июля.
"Листок нетрудоспособности за период с 19 по 23 июля был предоставлен мной утром 24 июля в управление государственной службы и кадров Государственной Думы. Руководство партии "Единая Россия" и аппарат фракции в Государственной Думе утром 19 июля были также своевременно проинформированы о моем отсутствии на пленарном заседании в связи с больничным", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Как ранее сообщили РИА Новости источники в ЕР, Железняк уже покинул пост замсекретаря генсовета "Единой России" по решению руководства партии, которое было принято давно, однако из партии он не уходит и депутатский мандат не сдает.
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