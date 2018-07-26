Как в России отреагировали на Крымскую декларацию Госдепа США

Хельсинки. Опубликованная Госдепом США Крымская декларация не содержит какой-либо новой информации и лишь подтверждает, что западные партнёры России «живут в иной реальности». Такое заявление сделали в посольстве РФ в Соединённых Штатах . В свою очередь, российские парламентарии полагают, что подобные декларации не повлекут реальных последствий для полуострова и предназначены скорее для внутреннего пользования в США. В частности, в Совфеде считают, что администрация Трампа пытается сгладить давление на Белый дом после встречи американского лидера с Владимиром Путиным

В российском посольстве в США предложили Вашингтону признать Косово частью Сербии в ответ на публикацию Госдепом Крымской декларации. Этот документ госсекретарь Майк Помпео обнародовал в преддверии слушаний в конгрессе США, в ходе которых затрагивалась и тема российско-американских отношений на украинском направлении.

«С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнёры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году», — говорится в заявлении дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что на фоне заявлений официальных лиц из Киева и Вашингтона сотни тысяч украинцев самолично развенчивают мифы о российской «оккупации» и «агрессии», выбирая для отдыха российский Крым. Более того, на полуострове регулярно выступают американские музыканты и спортсмены, несмотря на предупреждения Госдепа о якобы существующих «опасностях».

«Более 90 тысяч американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира (по футболу. — RT) в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ», — добавили в посольстве.

«Ждём декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия», — подытожили в дипмиссии.

Это заявление российского диппредставительства сопровождается взятым с сайта посольства США в Сербии изображением, на котором над Белым домом развеваются американский и сербский флаги. Именно так Вашингтон 28 июля 1918 года продемонстрировал солидарность с сербским народом в четвёртую годовщину начала Первой мировой войны. К столетию этого события посольство США сделало соответствующую публикацию.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на публикацию так называемой Крымской декларации, указав на то, что Вашингтон в принципе склонен к резкой смене своего внешнеполитического курса.

«Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — отметила Захарова.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, единственная реальная цель Крымской декларации заключается в том, чтобы снизить накал критики в отношении президента США Дональда Трампа после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Заявление Помпео по Крыму не имеет значения ни для статуса Крыма в составе РФ, ни для отношений Россия — США. Позиция США известна. Заявление имеет целью снизить накал критики Трампа в США после Хельсинки и закрепить позицию западного альянса, где многие уже склонны забыть о Крыме», — подчеркнул сенатор.

Аналогичную точку зрения высказал член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков , который в беседе с RT выразил мнение, что распространённый Госдепом документ выпущен скорее для внутреннего пользования в США с учётом информационного фона после саммита в Хельсинки.

«Мы по большому счёту только должны знать, что они выступили с такой декларацией. Но декларация есть декларация — сегодня принимается, а завтра отменяется, а ещё чаще не выполняется. Американцы много различных деклараций принимают и сами же о них отказываются», — отметил сенатор.

Говоря о проведённых Госдепом параллелях между «Крымской декларацией» и так называемой Декларацией Уэллеса от 1940 года, осуждающей «аннексию» Прибалтики СССР, Цеков отметил, что ситуации с присоединением Крыма и Прибалтики существенно отличаются.

«В 2014 году мы были независимым в общем-то государством. Недолго, правда, один день. И мы, крымчане, по результатам референдума проявили желание воссоединиться с Россией, а Россия приняла нас на основе взаимного договора. Поэтому в данном случае нас, крымчан, да и Россию в целом должна интересовать наша общая российская позиция, которая заключается в том, что Крым является неотъемлемой частью России», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в свете заявлений об «оккупации» всегда необходимо напоминать западным партнёрам России о том, что воссоединение Крыма с Россией произошло на основании результатов референдума, на котором крымчане высказали свою волю.

«На Украине очень возбудились по поводу этой декларации, очень обрадовались. Президент Порошенко выступил с соответствующим заявлением, что он приветствует это. Они могут приветствовать, но наша судьба — судьба России и крымчан — зависит от нашей позиции», — отметил Цеков.

В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара подчеркнул, что никто не сможет оспорить тот факт, что полуостров является неотъемлемой частью Российской Федерации.

«Это невозможно сделать ни теоретически, ни практически, потому что сегодня в Крыму проживает два с половиной миллиона российских граждан. Это те люди, которые сделали осознанный выбор четыре года назад. Все эти манипуляции, которые мы постоянно слышим относительно принадлежности полуострова, уже надоели. Такая риторика звучит уже не первый год, но при этом Крым уже окончательно интегрирован в состав РФ, Крым развивается, и факт того, что подобные заявления звучат никоим образом реально не влияет на развитие полуострова и жизнь крымчан», — отметил собеседник RT.

Он добавил, что несмотря на множество подобных заявлений, есть большая разница между официальными сообщениями и реальной позицией властных кругов.

«В принципе крымский вопрос уже не звучит. Мне кажется, на встрече в Хельсинки Владимир Путин поставил окончательную жирную точку ещё раз для всего мирового сообщества, показав всем, что о Крыме Россия не будет ни с кем даже разговаривать. И здесь для нас этот вопрос тоже окончательно закрыт», — заявил Цеков.

Напомним, в среду Госдепартамент опубликовал Крымскую декларацию, в которой Россию вновь обвинили в якобы имевшей место аннексии полуострова, хотя воссоединение с Крымом произошло в ходе свободного референдума.

«Как и в Декларации Уэллеса в 1940 году, Соединённые Штаты подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву», — говорится в декларации.

В Госдепе также призвали Россию «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».

Это заявление поддержало внешнеполитическое ведомство Великобритании . В сообщении Форин Офиса выражается «глубокая обеспокоенность» ситуацией с правами человека в Крыму и отмечается, что Лондон «полностью привержен отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ».

Публикацию Крымской декларации не оставил без внимания и президент Украины Пётр Порошенко , который назвал это заявление Вашингтона «историческим» и поблагодарил Белый дом за «бескомпромиссную позицию» по вопросу территориальной целостности Украины.

«Убеждён, что упомянутое заявление государственного секретаря США Майка Помпео наконец лишит Кремль имперских иллюзий… Наша общая стратегия — двигаться от политики непризнания к политике деоккупации», — заявил Порошенко.