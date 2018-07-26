Министр экономики САР: Сирия поможет Южной Осетии выйти в арабские страны 

ЦХИНВАЛ, 26 июл — Sputnik. Глава югоосетинской республики Анатолий Бибилов рассказал сирийским предпринимателям о возможностях и сферах сотрудничества, которые были обозначены в ходе его переговоров с Башаром Асадом и премьер-министром Имадом Хамисом. Во встрече приняли участие около ста бизнесменов, а также министр экономики и торговли САР Самир Халил и главы торгово-промышленных палат, сообщает пресс-служба президента РЮО.
"Мы обсуждали сотрудничество в экономике, перспективы создания совместных предприятий, торговли, сотрудничество в банковской сфере, где у нас есть опыт взаимодействия с другими странами. Думаю, что двигателем в развитии экономических отношений должны быть бизнесмены, при полном содействии министерств экономики и торгово-промышленных палат", — сказал Бибилов.
Выгоду сотрудничества двух государств для выхода на рынки третьих стран также подчеркнул министр экономики Самир Халил.
"Южная Осетия может стать для Сирии воротами для выхода на страны, с которыми имеет хорошие отношения, а Сирия, в свою очередь, сделает то же для Южной Осетии, в первую очередь, в страны арабского мира. Это открывает большие перспективы", — отметил он.
На задаваемые бизнесменами вопросы президент Южной Осетии рассказал, что подписанный между странами Договор о дружбе и сотрудничестве дает возможность для безвизового режима, а Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве обеспечит взаимное снижение налоговых ставок. Логистические пути для торговли надо искать через территорию России, ответил Бибилов на соответствующий вопрос.
По итогам встречи было предложено открыть два постоянно действующих центра в Дамаске и в Цхинвале.
Делегация Южной Осетии во главе с президентом находится в Сирии с официальным визитом. В поездке президента сопровождают руководитель администрации президента Игорь Козаев, глава МИД Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гассеев, министр экономического развития Геннадий Кокоев, глава МЧС Алан Тадтаев.