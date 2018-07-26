Министр экономики САР: Сирия поможет Южной Осетии выйти в арабские страны

"Мы обсуждали сотрудничество в экономике, перспективы создания совместных предприятий, торговли, сотрудничество в банковской сфере, где у нас есть опыт взаимодействия с другими странами. Думаю, что двигателем в развитии экономических отношений должны быть бизнесмены, при полном содействии министерств экономики и торгово-промышленных палат", — сказал Бибилов.

Выгоду сотрудничества двух государств для выхода на рынки третьих стран также подчеркнул министр экономики Самир Халил.

"Южная Осетия может стать для Сирии воротами для выхода на страны, с которыми имеет хорошие отношения, а Сирия, в свою очередь, сделает то же для Южной Осетии, в первую очередь, в страны арабского мира. Это открывает большие перспективы", — отметил он.

На задаваемые бизнесменами вопросы президент Южной Осетии рассказал, что подписанный между странами Договор о дружбе и сотрудничестве дает возможность для безвизового режима, а Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве обеспечит взаимное снижение налоговых ставок. Логистические пути для торговли надо искать через территорию России , ответил Бибилов на соответствующий вопрос.