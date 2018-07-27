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Золото в минусе, несмотря на ослабление доллара
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Золото в минусе, несмотря на ослабление доллара 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото снизились в пятницу, несмотря на ослабление доллара США, так как рынки ждут публикации показателя ВВП США.
Фьючерс на золото с поставкой в августе снизился на 0,2% до отметки $1223,10 за тройскую унцию в.
Между тем, индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести валют, также снизился на 0,06% до 94,51 в ожидании отчета по динамике ВВП за второй квартал, который должен быть опубликован сегодня. Экономисты ожидают, что темпы роста в годовом исчислении достигнут 4,2%, что станет самым высоким значением за последние четыре года.
Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе выказал недовольство по поводу силы валюты.
Иена выросла на 0,13% по отношению к доллару на фоне спекуляций о том, что Банк Японии может в ближайшее время отказаться от стимулирующих мер.
Тенденции в области торговли остаются в центре внимания, поскольку в четверг представители ВТО и Китая столкнулись с разногласиями на заседании Всемирной торговой организации.
Во время встречи Вашингтон попросил о реформах, направленных на ответ китайским мерам реагирования, в то время как Пекин сказал, что не будет отвечать на тактику США.
Посол Китая заявил: «Вымогательство, искажение или демонизация не могут разрешить эти проблемы. Инструменты давления никогда не срабатывали», — добавил он.
Еще один китайский чиновник отметил на мероприятии, что Китай ответит на любые тарифы США, независимо от их объема.
«Китайская проблема приобрела явный хронический характер», — заявил в четверг представитель Сената США Роберт Лайтхайзер, добавив, что торговый конфликт с Пекином потребует годы на урегулирование.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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