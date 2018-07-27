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Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне
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Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство страны в Лондоне, в котором он укрывается с 2012 года, сообщает агентство Рейтер.
Выступая в Мадриде, президент Эквадора также сообщил, что обсудил ситуацию с Ассанжем с британскими властями.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
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