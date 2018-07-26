Оптимизм на сегодня есть, но умеренный

По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи вырос на символические 0,2%, индекс РТС снизился на 0,18%. Оба индекса могли бы закрыться в серьёзном минусе, если бы в середине дня не стало известно о том, что республиканцы приостановили попытки продвинуть через Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России . Во второй половине дня ситуация на рынке оздоровилась, но при этом на рынке нет эйфории, а есть летняя апатия.

«Трамп считает, что следующая двусторонняя встреча с Путиным должна состояться после того, как закончится охота на ведьм вокруг России, так что мы сошлись на том, что встреча будет после первого дня 2019 года», — сообщил Болтон в заявлении, распространённом среди пресс-пула Белого дома. В заявлении Белого дома, сделанном в среду, Болтон сказал, что расследование Мюллера завершится к 1 января. Неясно, по какой причине Болтон так считает.

График

На графике индекса МосБиржи есть зона сопротивления 2290-2300, вблизи которой рост может приостановиться, на нефтяном графике сопротивление находится на уровне 76,5 (Brent) и при этом индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) вчера вырос на 2,41%. Из последнего делаю вывод, что «быки» попробуют пробить наверх отметку 2300 на графике МосБиржи.

Вчера мы видели мощное ралли на фондовом рынке Аргентины , благодаря которому индекс развивающихся рынков от MSCI вырос на 2,41%. Не знаю, повернутся ли инвесторы лицом к развивающимся рынкам после позитивных итогов встречи главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа (вероятность полномасштабной торговой войны снизилась).

Зато знаю, что индекс развивающихся рынков EEM находится на июльском максимуме, и это оздоровит ситуацию на нашем рынке. Будет меньше апокалиптических прогнозов на август. А сдерживающим фактором сегодня выступит снижение китайского фондового рынка. Оптимизм на сегодня есть, но умеренный.