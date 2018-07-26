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Оптимизм на сегодня есть, но умеренный
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Оптимизм на сегодня есть, но умеренный 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи вырос на символические 0,2%, индекс РТС снизился на 0,18%. Оба индекса могли бы закрыться в серьёзном минусе, если бы в середине дня не стало известно о том, что республиканцы приостановили попытки продвинуть через Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России. Во второй половине дня ситуация на рынке оздоровилась, но при этом на рынке нет эйфории, а есть летняя апатия.
Осенней встречи Трампа и Путина не будет. Советник по национальной безопасности в Белом доме США Джон Болтон в среду выпустил заявление, согласно которому Дональд Трамп не будет официально встречаться с Владимиром Путиным до 2019 года. По заявлению Болтона, решение не проводить встречу раньше было принято в связи с продолжающимся расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском вмешательстве в президентские выборы США 2016 года.
«Трамп считает, что следующая двусторонняя встреча с Путиным должна состояться после того, как закончится охота на ведьм вокруг России, так что мы сошлись на том, что встреча будет после первого дня 2019 года», — сообщил Болтон в заявлении, распространённом среди пресс-пула Белого дома. В заявлении Белого дома, сделанном в среду, Болтон сказал, что расследование Мюллера завершится к 1 января. Неясно, по какой причине Болтон так считает.
График
На графике индекса МосБиржи есть зона сопротивления 2290-2300, вблизи которой рост может приостановиться, на нефтяном графике сопротивление находится на уровне 76,5 (Brent) и при этом индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) вчера вырос на 2,41%. Из последнего делаю вывод, что «быки» попробуют пробить наверх отметку 2300 на графике МосБиржи.
Вчера мы видели мощное ралли на фондовом рынке Аргентины, благодаря которому индекс развивающихся рынков от MSCI вырос на 2,41%. Не знаю, повернутся ли инвесторы лицом к развивающимся рынкам после позитивных итогов встречи главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа (вероятность полномасштабной торговой войны снизилась).
Зато знаю, что индекс развивающихся рынков EEM находится на июльском максимуме, и это оздоровит ситуацию на нашем рынке. Будет меньше апокалиптических прогнозов на август. А сдерживающим фактором сегодня выступит снижение китайского фондового рынка. Оптимизм на сегодня есть, но умеренный.
Прайм: последние новости
Золото дешевеет после встречи Трампа и Юнкера Путин заявил, что никакой из предложенных вариантов по пенсионному возрасту в РФ ему не нравится Цена бензина на АЗС в РФ к 16 июля снизилась на 2 коп, дизеля - выросла на 2 коп
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