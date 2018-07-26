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МИД России предложил США признать Косово частью Сербии
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МИД России предложил США признать Косово частью Сербии 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Ждем декларации госдепа о том, что Косово — это Сербия», — прокомментировали декларацию в российской дипмиссии.
В распространенном посольством заявлении говорится: «С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году».
Как сообщалось, в минувшую среду госсекретарь США Майк Помпео подписал «Крымскую декларацию», в которой в очередной раз подтверждается, что США не признают Крым субъектом Российской Федерации, и до возвращения полуострова в состав Украины санкции против РФ будут оставаться в силе.
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