Посольство РФ в США предложило Вашингтону официально признать Косово частью Сербии

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало «Крымскую декларацию» госсекретаря Майка Помпео, предложив американским властям признать Косово частью Сербии

Как напоминает РИА Новости , в среду госдепартамент США буквально за несколько минут до начала выступления Помпео в сенате по «российскому вопросу» опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь вновь заявил, что США не признают Крым частью России и не отменят санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью «Крымской декларации» является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

«С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году», — говорится в заявлении посольства на станице в Facebook.

В дипмиссии напомнили, что, несмотря на «миф об оккупации и агрессии» в Крыму, на полуострове ежегодно отдыхают «сотни тысяч украинцев», там регулярно выступают американские музыканты и спортсмены.

«Более 90 тысяч американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ», — отмечается в заявлении.

Заявление сопровождается изображением, взятым с сайта посольства США в Сербии. На рисунке запечатлен Белый дом с американским и сербским флагами — так 28 июля 1918 года США продемонстрировали свою солидарность с сербским народом в четвертую годовщину начала Первой Мировой войны. К 100-летию этого события дипмиссия США сделала соответствующую публикацию на своем сайте.

«Ждем декларации госдепа о том, что Косово — это Сербия», — прокомментировали изображение в российском посольстве.