Ещё
Посольство РФ в США предложило Вашингтону официально признать Косово частью Сербии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство РФ в США предложило Вашингтону официально признать Косово частью Сербии 

BFM.RU 1 час назад
Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало «Крымскую декларацию» госсекретаря Майка Помпео, предложив американским властям признать Косово частью Сербии.
Как напоминает РИА Новости, в среду госдепартамент США буквально за несколько минут до начала выступления Помпео в сенате по «российскому вопросу» опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь вновь заявил, что США не признают Крым частью России и не отменят санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью «Крымской декларации» является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.
«С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году», — говорится в заявлении посольства на станице в Facebook.
В дипмиссии напомнили, что, несмотря на «миф об оккупации и агрессии» в Крыму, на полуострове ежегодно отдыхают «сотни тысяч украинцев», там регулярно выступают американские музыканты и спортсмены.
«Более 90 тысяч американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ», — отмечается в заявлении.
Заявление сопровождается изображением, взятым с сайта посольства США в Сербии. На рисунке запечатлен Белый дом с американским и сербским флагами — так 28 июля 1918 года США продемонстрировали свою солидарность с сербским народом в четвертую годовщину начала Первой Мировой войны. К 100-летию этого события дипмиссия США сделала соответствующую публикацию на своем сайте.
«Ждем декларации госдепа о том, что Косово — это Сербия», — прокомментировали изображение в российском посольстве.
BFM.RU: последние новости
Лавров призвал США освободить Марию Бутину Путин поручил проработать строительство моста на Сахалин Племянница Скрипаля получила удостоверение кандидата в депутаты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип363
Оружию «Судного дня» нашли ответ67
Москва ответила США на крымскую провокацию389
Российских дачников ждет неприятный сюрприз80
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»221
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение