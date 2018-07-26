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Порошенко поблагодарил США за непризнание Крыма частью России
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Порошенко поблагодарил США за непризнание Крыма частью России 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Украинский президент Петр Прошенко написал в своем фейсбуке, что приветствует решение Вашингтона опубликовать декларацию, согласно которой американские власти не признают Крым частью России.
"Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором", — написал Порошенко.
По мнению Порошенко, публикация документа является «достойным ответом» Соединенных Штатов на «гибридные провокации Кремля» после Хельсинки.
Также украинский лидер поблагодарил администрацию американского лидера Дональда Трампа за «бескомпромиссную позицию» в вопросе территориальной целостности Украины.
Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал декларацию о непризнании Крыма частью России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В Совфеде отреагировали на Крымскую декларацию США Источник: Железняк уходит с поста в "Единой России" Госдума приняла закон о страховании жилья от ЧС
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