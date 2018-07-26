На полуострове назвали истинную цель «Крымской декларации» США

Зампред Комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что бесконечное тиражирование Вашингтоном позиции официального непризнания российского статуса Крыма на самом деле преследует совсем иную цель. Крымский референдум 2014 года нарушил планы США разместить свою военно-морскую базу в Севастополе , и теперь американские политики безуспешно стремятся вернуть статус-кво.

— Лично мне как человеку и как крымчанину абсолютно все равно, признает Госдеп США Крым российским или нет, — заявил «РГ» Юрий Гемпель. — А как крымский политик могу сказать: пройдет немного времени, и США, и страны Евросюза будут вынуждены признать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации . Когда в 2014 году мы проводили референдум о возвращении полуострова в состав РФ, я был членом комиссии по надзору за голосованием. И могу твердо заверить, что на референдуме были соблюдены все международные нормы и демократические принципы. Мало того, мы уходили от войны, которую нам навязывали политики Украины

По мнению Гемпеля, постоянно подчеркивая нелегитимность крымского референдума, США на самом деле преследуют геополитическую цель расширения НАТО на восток.

— На мой взгляд идет игра между политиками Штатов и Украины, — считает Гемпель. — Они преследуют одну цель — как можно ближе к границам Российской Федерации размещать свои военные базы. И изначально одной из стратегических целей было размещение базы НАТО в Крыму. Поэтому они сегодня нагнетают обстановку: говорят, что они никогда не признают Крым, что Украина вернет Крым силовым путем и так далее. Украину в этом смысле я понимаю — власти пытаются получить финансы запада, чтобы снова их разворовать, и отвлечь внимание своего народа от насущных проблем.

Ранее Госдепартамент США опубликовал так называемую «Крымскую декларацию», в которой в очередной раз заявил о непризнании полуострова российской территорией и «прекратить оккупацию Крыма».