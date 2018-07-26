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«А как же Косово?» — российские дипломаты от души потроллили «Крымскую декларацию»
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«А как же Косово?» — российские дипломаты от души потроллили «Крымскую декларацию» 

Пятый канал 21 минуту назад
Фото: Пятый канал
Крымская декларация Госдепа США о непризнании аннексии полуострова доказывает, что Вашингтон живет в «иной реальности», заявили дипломаты российского посольства на странице дипмиссии в Facebook.
По словам посольства РФ в Вашингтоне, ничего нового не произошло, поскольку с подобными заявлениями Госдеп выступает ежеквартально.
— Только убедились, что партнеры живут в иной реальности, — иронично отметили дипломаты.
В дипведомстве добавили, что своими заявлениями по полуострову Штаты лишь пытаются оперировать международно-правовыми актами, которые стали основой возвращения Крыма в состав России.
Кроме того, в посольстве напомнили, что Крым — излюбленное место для отдыха сотен тысяч украинцев. Говорить о российской агрессии и оккупации в связи с этим фактом странно, констатировали дипломаты.
— Ждем декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия, — сообщили сотрудники дипведомства.
Напомнили они и о том, как успешно прошел ЧМ-2018 в России: более 90 тысяч американцев смогли лично убедиться в «неадекватности рекомендаций» Госдепа, советовавшего своим гражданам не ездить в Крым.
Пока российские дипломаты троллят авторов декларации, кто-то ликует. Украинский лидер Петр Порошенко уже успел рассыпаться в благодарностях перед Госдепартаментом и радостно «подяковал» западным союзникам.
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