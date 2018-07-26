«А как же Косово?» — российские дипломаты от души потроллили «Крымскую декларацию»

Крымская декларация Госдепа США о непризнании аннексии полуострова доказывает, что Вашингтон живет в «иной реальности», заявили дипломаты российского посольства на странице дипмиссии в Facebook.

По словам посольства РФ в Вашингтоне, ничего нового не произошло, поскольку с подобными заявлениями Госдеп выступает ежеквартально.

— Только убедились, что партнеры живут в иной реальности, — иронично отметили дипломаты.

В дипведомстве добавили, что своими заявлениями по полуострову Штаты лишь пытаются оперировать международно-правовыми актами, которые стали основой возвращения Крыма в состав России

Кроме того, в посольстве напомнили, что Крым — излюбленное место для отдыха сотен тысяч украинцев. Говорить о российской агрессии и оккупации в связи с этим фактом странно, констатировали дипломаты.

— Ждем декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия , — сообщили сотрудники дипведомства.

Напомнили они и о том, как успешно прошел ЧМ-2018 в России: более 90 тысяч американцев смогли лично убедиться в «неадекватности рекомендаций» Госдепа, советовавшего своим гражданам не ездить в Крым.