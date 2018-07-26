Москва отреагировала на публикацию Госдепом «Крымской декларации»

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало публикацию Госдепартаментом «Крымской декларации», подчеркнув, что США пребывают в «иной реальности».

По мнению российских дипломатов, Соединенные Штаты, выступая с заявлениями по Крыму , лишь пытаются оперировать международно-правовыми актами, которые и легли в основу возвращения полуострова в состав России.

«С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — говорится в сообщении российского посольства в США в соцсети Facebook.

«Более 90 тыс. американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США (…) и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ», — подчеркнули российские дипломаты.

В дипмиссии также отметили, что миф о российской «оккупации» развенчивают сотни тысяч украинцев, которые выбирают для отдыха российский Крым, а также американские музыканты и спортсмены, которые регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения Госдепа о несуществующих «опасностях».