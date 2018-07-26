Москва отреагировала на публикацию Госдепом «Крымской декларации» 

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало публикацию Госдепартаментом «Крымской декларации», подчеркнув, что США пребывают в «иной реальности».
По мнению российских дипломатов, Соединенные Штаты, выступая с заявлениями по Крыму, лишь пытаются оперировать международно-правовыми актами, которые и легли в основу возвращения полуострова в состав России.
«С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — говорится в сообщении российского посольства в США в соцсети Facebook.
«Более 90 тыс. американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США (…) и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ», — подчеркнули российские дипломаты.
В дипмиссии также отметили, что миф о российской «оккупации» развенчивают сотни тысяч украинцев, которые выбирают для отдыха российский Крым, а также американские музыканты и спортсмены, которые регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения Госдепа о несуществующих «опасностях».
Накануне Госдепартамент опубликовал «Крымскую декларацию», в которой непризнание Крыма российским заявлено как официальная политика США. В МИД России на это заметили, что политика Вашингтона в последние годы подвергает сомнению значение таких заявлений.