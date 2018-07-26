Куратору «российского дела» в минюсте США пригрозили импичментом

Группа из 11 консерваторов внесла в Конгресс США представление о вынесении импичмента первому замминистра юстиции и генпрокурора Роду Розенстайну , курирующему расследование «российского дела».

Авторами инициативы стали конгрессмены-республиканцы Марк Медос и Джим Джордан, которых поддержали девять однопартийцев.

Конгрессмены раскритиковали Розенстайна за отказ предоставить им необходимые документы по расследованию «российского вмешательства», передает ТАСС

Минюст скрывает информацию от Конгресса. Всему есть пределПришло время привлечь Розенстайна к ответственности за препятствование предусмотренной конституцией надзорной деятельности Конгресса», –говорится в заявлении Джордана.

В самом Минюсте слова конгрессменов опровергли и заявили, что ведомство предоставляет Конгрессу все необходимые бумаги.

При этом Палата представителей уходит на каникулы и неизвестно, когда законодатели будут рассматривать данную инициативу.