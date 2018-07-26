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Куратору «российского дела» в минюсте США пригрозили импичментом
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Куратору «российского дела» в минюсте США пригрозили импичментом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Группа из 11 консерваторов внесла в Конгресс США представление о вынесении импичмента первому замминистра юстиции и генпрокурора Роду Розенстайну, курирующему расследование «российского дела».
Авторами инициативы стали конгрессмены-республиканцы Марк Медос и Джим Джордан, которых поддержали девять однопартийцев.
Конгрессмены раскритиковали Розенстайна за отказ предоставить им необходимые документы по расследованию «российского вмешательства», передает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп несколько раз критиковал решение Розенстайна начать разбирательство и назначить Роберта Мюллера спецпрокурором.
«Минюст скрывает информацию от Конгресса. Всему есть пределПришло время привлечь Розенстайна к ответственности за препятствование предусмотренной конституцией надзорной деятельности Конгресса», –говорится в заявлении Джордана.
В самом Минюсте слова конгрессменов опровергли и заявили, что ведомство предоставляет Конгрессу все необходимые бумаги.
При этом Палата представителей уходит на каникулы и неизвестно, когда законодатели будут рассматривать данную инициативу.
Напомним, во вторник американский президент Дональд Трамп заявил об обеспокоенности в связи с якобы возможными попытками России вмешаться в промежуточные выборы в США в 2018 году в пользу демократов.
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