«Российская» проблема Трампа обостряется

Хельсинки. В попытке спустить на тормозах расследование «российского» дела президент Трамп прибегал к неоднократным лживым заявлениям (например, о том, что в его штаб был внедрен агент), броским «коронным» фразам («никакого сговора не было») и нападкам на СМИ. Это не работает, и можно заключить, что во многом причина связана с его собственным подобострастным выступлением вместе с президентом России Владимиром Путиным

51% американских избирателей считают, что «у российских властей есть компрометирующая информация о президенте Трампе» (35% так не считают)…. По мнению 52% избирателей (против 27%), хельсинкский саммит между президентом Трампом и президентом России Владимиром Путиным оказался для США провальным. 73% избирателей утверждают, что саммит прошел успешно для России (8% так не считают). По словам 54% избирателей (против 41%), Трамп не действовал в интересах США…. В общей сложности 68% американских избирателей «очень обеспокоены» или «в какой-то мере обеспокоены» отношениями президента Трампа с Россией, при этом 32% «не очень обеспокоены» или «вообще не обеспокоены» этим.

Весьма показательно, что подавляющее большинство избирателей (63% против 25%) доверяют нашему разведывательному сообществу в том, что касается действий Трампа, и считают, что он слишком дружелюбно относится к России (55% против 37% тех, кто считает, что в принципе он прав — и только 1% полагает, что он недостаточно дружелюбен!). Общественность в значительной степени поддерживает наших союзников (88%) и НАТО в частности (78%). 55% избирателей понимают, что Россия является противником, и только 5% считают ее союзником. (37% респондентов не считают ее ни противником, ни союзником). Кроме того, 66% избирателей не верят оправданиям Трампа в отношении того, что он оговорился, когда шла речь о российском вмешательстве, 60% считают, что Трампу не следовало встречаться с Путиным наедине, а 54% считают, что в отношении России он занимает недостаточно твердую позицию.

В том, что касается самого расследования, картина далеко не так однозначна, но попытки Трампа дискредитировать расследование и опорочить правоохранительные органы , похоже, не дали результатов.

Трамп не вступал в сговор с российским правительством , чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года, считают 48% американских избирателей (против 39%). Но мнения избирателей о том, был ли избирательный штаб Трампа в сговоре с русскими, разделились — 46% считают, что был, а 44% говорят, что нет.

По мнению 55% избирателей, специальный прокурор Роберт Мюллер проводит объективное расследование возможного сговора, 31% респондентов так не считают.

54% избирателей считают это расследование «обоснованным», а 40% называют его «охотой на ведьм».

В общей сложности 63% избирателей «очень обеспокоены» или «в какой-то мере обеспокоены» тем, что российские власти могут попытаться вмешаться в выборы 2018 года, в то время как 36% «не очень обеспокоены» или «вообще не обеспокоены» этим.

Общий рейтинг популярности Трампа снизился до 38% (ниже, чем во многих других опросах), что вполне ожидаемо, если избиратели считают, что он позволяет России «заказывать музыку».

Как и ожидалось, республиканцы, в отличие от представителей любого другого сегмента электората, поддерживают его по всем вопросам (например, объективность Мюллера, выступление Трампа в Хельсинки). Однако республиканцам следует обратить внимание на то, как оценивают всю его деятельность избиратели, не принадлежащие к какой-либо партии (32% одобряют и 61% не одобряют), женщины (31% одобряют, а 64% — нет) и избиратели с высшим образованием (одобряют 36%, не одобряют — 61%).

Учитывая эти результаты, а также удручающее количество республиканцев, идущих на парламентские выборы, неудивительно, что Трамп теперь безумно заявляет о планах русских вмешаться в выборы в интересах демократов. При этом возникает вопрос о том, почему он бездействует и так плохо защищает нашу избирательную систему. Но, что важнее, все это должно служить сигналом о том, что Трамп может назвать нелегитимными результаты промежуточных парламентских выборов 2018 года.

Положительным моментом здесь является то, что в большинстве своем американцы не поддаются воздействию пропутинской пропаганды Трампа. Минус же состоит в том, что республиканцы поднимают вопрос о том, должна ли страна доверять им осуществление государственного контроля, обеспечение национальной безопасности и/или формирование внешней политики. Избирателям, которым нужен президент, занимающий твердую позицию в отношении России, защищающий интересы США, остающийся верным союзникам и поддерживающий их, придется в 2020 году обратить свой взор в другом направлении.