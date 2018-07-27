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Перспективы по НАФТА подогревают мексиканский песо
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Перспективы по НАФТА подогревают мексиканский песо 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика» Оптимизм по поводу возможного достижения Мексикой сделки по НАФТА с Дональдом Трампом, делает песо самой «горячей» валютой в мире, пишет Bloomberg.
Фото: Pixabay
В этом месяце валюта выросла примерно на 7 процентов. Драйвером стали оптимистические ожидания по потенциальной торговой сделке. Хотя Трамп ведет переговоры с Мексикой и Канадой уже больше 11 месяцев. Он хочет обновить условия соглашения, которое называет «ужасной сделкой» для США. Песо достигло трехмесячного максимума на информации о том, что Мексика нацелена на заключение сделки в следующем месяце. Трамп заявил, что он склоняется к «драматической» сделке с этой страной. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что переговоры могут завершиться в августе. Отношения между Трампом и Лопесом Обрадором кажутся достаточно дружественными. Трамп назвал нового президента Мексики «потрясающим человеком», а Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Трамп — это тот, кто знает, как выполнить свои обещания. ∎Новость о том, что соглашение может состояться в августе, безусловно, помогает песо∎, — отметил Хуан Карлос Алдерет, валютный стратег Banorte-IXE. По его словам отношения между Трампом и Лопесом Обрадором выглядят положительно, что помогло уменьшить нервозность. Переговоры на высшем уровне «Нафта» возобновятся на этой неделе после двухмесячного перерыва для президентских выборов в Мексике. Хотя страны заявили, что прогресс был достигнут в начале этого года, будущее пакта вызывает сомнения, отмечает Bloomberg. Издание напоминает, что Трамп на прошлой неделе повторил свою угрозу проводить отдельные сделки с Мексикой и Канадой.
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