Министр торговли США: ЕС не ставил предварительных условий для продолжения переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. США не выдвигают никаких предварительных условий или требований к Евросоюзу для продолжения торговых переговоров. Об этом сообщил в среду в интервью телеканалу Fox News министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.

"Я считаю, что есть несколько важных аспектов", — отметил он, отвечая на просьбу дополнить официальные заявления о результатах переговоров президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Не было предварительных условий перед дальнейшими переговорами [между США и ЕС], не было требований к нам не прибегать к тарифной статье 232, чтобы переговоры продолжались. Вы знаете, что это [требование] содержалось в первоначальном запросе ЕС", — добавил Росс. Он имел в виду расследование сложившейся ситуации на основании 232-й статьи американского закона о расширении торговли от 1962 года. Его нормы позволяют президенту США устанавливать торговые барьеры в отношении иностранных государств, если это оправдано «интересами национальной безопасности».

По оценке главы минторга, обе стороны были настроены прагматично. «Они [ЕС] приехали, хорошо подготовившись к тому, чтобы заниматься делом, мы также хорошо подготовились к тому, чтобы делать дело. Я считаю, что именно это [деловой настрой] позволило сломать лед, определить параметры того, что будет предметом дальнейших переговоров», — заключил министр.

Как объявил ранее Трамп, ЕС согласился увеличить импорт из Соединенных Штатов сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции, в частности, соевых бобов.