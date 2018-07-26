Помпео объяснил, зачем США сохраняют в секрете детали переговоры с Путиным

На предложения сенаторов прокомментировать то, что по итогам этой встречи написали российские СМИ, Помпео предложил не обращать на эти сообщения внимания так же, как и на сообщения северокорейских СМИ.

"У меня есть личный опыт. У меня была встреча тет-а-тет с северокорейцами. Мы не выпускали сообщения по итогам этого разговора осознанно. И северокорейская пресса решила охарактеризовать эту встречу. И мы решили, что в интересах США было не отвечать на вопросы о содержании этой коммуникации. Мы знаем правду. Мы знаем, что там было. Знаете, это северокорейская пресса", — усмехнулся Помпео и продолжил: «И я подозреваю, что большинство людей это не будут воспринимать слишком серьёзно, как и, возможно, российскую прессу».

"Это очень важное решение по поводу того, насколько можно быть открытыми по поводу приватных переговоров. Ведь у вас могут быть ожидания, что будут другие переговоры тет-а-тет… Вы думаете, что сможете это сделать снова, поскольку хотите достичь реального прогресса в будущем", — сказал он.