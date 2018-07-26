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Помпео объяснил, зачем США сохраняют в секрете детали переговоры с Путиным
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Помпео объяснил, зачем США сохраняют в секрете детали переговоры с Путиным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 июл –РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях по РФ и Северной Корее в сенате заявил, что администрация США целенаправленно сохраняет в секрете детали приватной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, чтобы иметь возможность в будущем вернуться к этим переговорам и достичь прогресса.
На предложения сенаторов прокомментировать то, что по итогам этой встречи написали российские СМИ, Помпео предложил не обращать на эти сообщения внимания так же, как и на сообщения северокорейских СМИ.
"У меня есть личный опыт. У меня была встреча тет-а-тет с северокорейцами. Мы не выпускали сообщения по итогам этого разговора осознанно. И северокорейская пресса решила охарактеризовать эту встречу. И мы решили, что в интересах США было не отвечать на вопросы о содержании этой коммуникации. Мы знаем правду. Мы знаем, что там было. Знаете, это северокорейская пресса", — усмехнулся Помпео и продолжил: «И я подозреваю, что большинство людей это не будут воспринимать слишком серьёзно, как и, возможно, российскую прессу».
"Это очень важное решение по поводу того, насколько можно быть открытыми по поводу приватных переговоров. Ведь у вас могут быть ожидания, что будут другие переговоры тет-а-тет… Вы думаете, что сможете это сделать снова, поскольку хотите достичь реального прогресса в будущем", — сказал он.
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