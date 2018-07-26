Разрыв дипотношений России с Грузией был ошибкой, считает Бурджанадзе

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 июля, что Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией.

"Разрыв дипотношений был ошибкой… Их отсутствие осложняет переговорный процесс и улучшение отношений. Препятствием также является признание Южной Осетии Абхазии со стороны РФ в 2008 году. Тем не менее, я считаю, что выход из ситуации существует. Он идет через переговорный процесс — в первую очередь с абхазами и осетинами, а также с Россией", — заявила Бурджанадзе в интервью "Известиям" По мнению политика, Грузии «жизненно необходимо» восстанавливать диалог с Россией на самом высоком уровне.

При этом, по ее словам, все проблемы не решить одной встречей президента или премьер-министра Грузии с Владимиром Путиным . «Однако такая встреча дала бы серьезный импульс для того, чтобы начать разгребать те сложности, которые накопились в течение многих лет в наших отношениях», — отметила Бурджанадзе.

По словам политика, главное препятствие заключается в неготовности грузинской власти вести прямой диалог с Россией — те боятся, что что их назовут пророссийскими, и «на них косо посмотрят западные партнеры». Она сравнила ситуацию с отношениями РФ и Украины — они «достаточно сложные», однако дипломатические отношения, тем не менее, сохраняются.

По словам Бурджанадзе, для нее главное — не допустить возвращения «команды, которая довела Грузию — в том числе и в плане отношений с Россией — до нынешней ситуации».

Комментируя присоединение Грузии к санкциям против РФ, Бурджанадзе отметила, что это «такой тренд — якобы не надо отставать от западных государств». «Присоединение к санкциям было неправильным и неумным… Эта политика идет вразрез с грузинскими интересами», — заявила политик. По ее словам, для изменения ситуации надо «вести серьезный диалог с Россией», однако нынешние грузинские лидеры избегают прямого диалога, говоря, что «разговаривать нужно через Брюссель ».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.