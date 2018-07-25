Захарова пренебрегла вердиктом США по Крыму

Захарова о Крымской декларации Госдепа: знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала принятие Госдепартаментом так называемой Крымской декларации, в которой говорится, что США не признают Крым частью России.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала она в Facebook.

Ранее госсекретарь Майк Помпео подписал Крымскую декларацию. В ней США «подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.