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Захарова пренебрегла вердиктом США по Крыму
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Захарова о Крымской декларации Госдепа: знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала принятие Госдепартаментом так называемой Крымской декларации, в которой говорится, что США не признают Крым частью России.
>> Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала она в Facebook.
Ранее госсекретарь Майк Помпео подписал Крымскую декларацию. В ней США «подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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