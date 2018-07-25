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В Мексике рассказали о ходе переговоров по НАФТА
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В Мексике рассказали о ходе переговоров по НАФТА 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 25 июл — РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил о завершении переговоров по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА на две трети.
"Переговоры по НАФТА практически завершены на две трети, суть НАФТА была трехсторонней, и она останется трехсторонней", — заявил Гуахардо на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Канады Христей Фриланд.
В свою очередь глава МИД Мексики Луис Видегарай сообщил, что в четверг мексиканская команда переговорщиков вновь отправляется в США для продолжения диалога на НАФТА. Он выразил надежду, что переговоры могут быть завершены еще до окончания полномочий действующего президента Энрике Пеньи Ньето 1 декабря этого года.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал новых переговоров по зоне свободной торговли НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.
Глава канадского МИД в свою очередь отметила, что Канада намерена добиваться модернизации НАФТА именно как трехстороннего соглашения. «Канада полностью верит в НАФТА как трехстороннее соглашение, и мы привержены его модернизации в качестве именно трехстороннего соглашения», — сказала Фриланд.
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