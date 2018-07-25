Украинский омбудсмен Денисова рвется в российскую тюрьму

«Это обращение повторное, на предыдущее от 27 июня я ответа так и не получила», — написала на своей странице в соцсети Фейсбук Денисова в среду вечером.

Она также отметила, что вновь просит уведомить президента Владимира Путина о невыполнении предоставленных им гарантий и сообщить, когда российская сторона обеспечит реализацию договоренностей президентов.

«В очередной раз требую от российских властей предоставить мне беспрепятственный доступ к гражданам Украины , которые по политическим мотивам удерживаются Россией !», — пишет уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Она отметила, что еще 23 июня Уполномоченному по правам человека РФ были предоставлены два варианта разработанных планов проведения мониторинговых визитов к заключенным.

«Впрочем, информации о возможности осуществления моих визитов к гражданам Украины, которые удерживаются в пенитенциарных учреждениях на территории РФ и Крымского полуострова, не предоставлены. Я это расцениваю как несоблюдение гарантий, предоставленных президентом РФ», — подчеркнула Денисова.

Украинский омбудсмен отметила, что именно в связи с этим ее офис обратился к руководителю рабочего аппарата с просьбой срочно предоставить варианты «дорожных карт» посещений лиц, заключенных на территории Украины, с учетом необходимости осуществления визитов обеими уполномоченными с соблюдением принципов синхронности, взаимности и зеркальности», — написала она.