«Один звонок из США и Киев начнет выполнять Минские соглашения»: причины разногласий Трампа и Путина по Украине объяснил эксперт

Слова Помпео о необходимости выполнять Минские соглашения, которые на первый взгляд носят примирительный и компромиссный характер, в реальности являются обыкновенным лукавством, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько Украина не первый год игнорирует Минские соглашения, хотя ситуацию в любой момент мог бы изменить один звонок из Вашингтона.

Вопрос Украины на встрече в Хельсинки

«На первый взгляд Минские соглашения являются единственным вариантом, который устраивает всех, но на деле он категорически не устраивает Украину. В то же время Киев остается подписантом этих соглашений и признает их в качестве законного юридического документа, который зарегистрирован в ООН

С другой стороны реальное отношение Украины к «Минску» было продемонстрировано сегодня госпожой Геращенко, которая сначала опоздала а потом и вовсе сорвала встречу рабочей группы. Что касается слов Помпео, то когда он делает подобного рода высказывания, здесь наблюдается лукавство.

Если бы американское руководство в реальности признавало Минские соглашения безальтернативными, то оно бы оказало давление на украинское руководство, принудив исполнять его хоть в отдельных пунктах. Достаточно было бы одного телефонного звонка от президента Трампа. На деле же Киев полностью игнорирует все договоренности и даже не собирается делать вид, что планирует их исполнять», — отмечает эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Референдум в Донбассе

Напомним, что на прошлой неделе прошла информация об обсуждение украинского вопроса на встрече Путина и Трампа в Хельсинки немного в другом ключе. По информации издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести на Донбассе референдум для разрешения конфликта. Политолог Александр Асафов не исключил, что такое предложение могло существовать в реальности, но отметил, что реализовать его на практике было бы крайне сложно.

«Референдум считается одним из самых демократических форм волеизъявления населения, на него обычно опираются при совершении каких-то важных политических актов. Но информация Bloomberg относится в большей степени к слухам, некоего рода спекуляциям вокруг кризиса на Украине. Не понятно, где может проводиться такой референдум — на территории Донбасса или на всей Украине, а также какие вопросы там будут звучать.

Вопрос о референдуме следует рассматривать больше как инструмент определенного давления на украинское руководство, потому что именно Киев больше всего боится таких референдумов, причем не только на территории Донбасса, но и на территории собственного государства. Для России же такой сценарий означал бы признание миром крымского референдума», — отмечает Богдан Безпалько.

Еще один важный момент, связанный с референдумом, по мнению эксперта, заключается в том, что если он начнет обсуждаться с американской стороны, то подтвердит наличие двух сторон конфликта — Украины и Донбасса. В то же время в Киеве постоянно делают акцент на том, что существуют только внутренние бунтовщики, которых нужно усмирить и все закончится.