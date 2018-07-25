«Один звонок из США и Киев начнет выполнять Минские соглашения»: причины разногласий Трампа и Путина по Украине объяснил эксперт 

Слова Помпео о необходимости выполнять Минские соглашения, которые на первый взгляд носят примирительный и компромиссный характер, в реальности являются обыкновенным лукавством, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Украина не первый год игнорирует Минские соглашения, хотя ситуацию в любой момент мог бы изменить один звонок из Вашингтона.
Вопрос Украины на встрече в Хельсинки
Президенты России и США на встрече в Хельсинки обсуждали вопрос Украины, но не нашли, где могли бы прийти к согласию, заявил в интервью радиовещательной корпорации ABC госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Дональд Трамп дал понять Владимиру Путину, что мир считает выполнение Минских соглашений правильным путем вперед. В то же время Путин и сам в ходе саммита еще раз подчеркнул, что позиция Москва по имплементации Минских соглашений остается незыблемой.
«На первый взгляд Минские соглашения являются единственным вариантом, который устраивает всех, но на деле он категорически не устраивает Украину. В то же время Киев остается подписантом этих соглашений и признает их в качестве законного юридического документа, который зарегистрирован в ООН.
С другой стороны реальное отношение Украины к «Минску» было продемонстрировано сегодня госпожой Геращенко, которая сначала опоздала а потом и вовсе сорвала встречу рабочей группы. Что касается слов Помпео, то когда он делает подобного рода высказывания, здесь наблюдается лукавство.
Если бы американское руководство в реальности признавало Минские соглашения безальтернативными, то оно бы оказало давление на украинское руководство, принудив исполнять его хоть в отдельных пунктах. Достаточно было бы одного телефонного звонка от президента Трампа. На деле же Киев полностью игнорирует все договоренности и даже не собирается делать вид, что планирует их исполнять», — отмечает эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Референдум в Донбассе
Напомним, что на прошлой неделе прошла информация об обсуждение украинского вопроса на встрече Путина и Трампа в Хельсинки немного в другом ключе. По информации издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести на Донбассе референдум для разрешения конфликта. Политолог Александр Асафов не исключил, что такое предложение могло существовать в реальности, но отметил, что реализовать его на практике было бы крайне сложно.
«Референдум считается одним из самых демократических форм волеизъявления населения, на него обычно опираются при совершении каких-то важных политических актов. Но информация Bloomberg относится в большей степени к слухам, некоего рода спекуляциям вокруг кризиса на Украине. Не понятно, где может проводиться такой референдум — на территории Донбасса или на всей Украине, а также какие вопросы там будут звучать.
Вопрос о референдуме следует рассматривать больше как инструмент определенного давления на украинское руководство, потому что именно Киев больше всего боится таких референдумов, причем не только на территории Донбасса, но и на территории собственного государства. Для России же такой сценарий означал бы признание миром крымского референдума», — отмечает Богдан Безпалько.
Еще один важный момент, связанный с референдумом, по мнению эксперта, заключается в том, что если он начнет обсуждаться с американской стороны, то подтвердит наличие двух сторон конфликта — Украины и Донбасса. В то же время в Киеве постоянно делают акцент на том, что существуют только внутренние бунтовщики, которых нужно усмирить и все закончится.