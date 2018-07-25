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Порошенко учредил стипендию для пленных
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

Порошенко учредил стипендию для пленных 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как сообщается на сайте президента Украины, этим документом глава украинского государства учредил государственную стипендию имени Левко Лукьяненко для данных категорий украинских граждан.
Президент поручил Кабинету министров Украины принять необходимые меры для выплаты стипендии уже в текущем году.
Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защите.
Кроме того, Кабинет министров также должен обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, направленных на реабилитацию и адаптацию освобожденных лиц и членов их семей.
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