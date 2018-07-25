Киев предложил на заседании в Минске провести встречу омбудсменов Украины и РФ

"Мы еще раз выступили с инициативой провести совместную встречу при участии омбудсмена Украины Людмилы Денисовой и России Татьяны Москальковой, на которой обсудить и разблокировать, наконец-то, вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев", — сообщила Геращенко в Facebook.

Она сообщила, что украинская сторона готова провести эту встречу на следующей неделе, в том числе в режиме видеосвязи.

29 июня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила возможность обмена заключенными с Россией в формате «23 на 23». Комментируя это предложение украинской стороны, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что предлагаемый Киевом способ взаимной передачи лиц для отбывания ими наказания на территории другой страны невыполним, поскольку речь идет о лицах, имеющих как гражданство РФ, так и Украины. Поэтому российский омбудсмен указала, что прежде двум странам надо решить вопрос об их статусе, а для этого необходимо выходить на заключение соответствующего двустороннего соглашения.