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Киев предложил на заседании в Минске провести встречу омбудсменов Украины и РФ
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Киев предложил на заседании в Минске провести встречу омбудсменов Украины и РФ 

ТАСС 32 минуты назад
КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Украина предлагает провести еще одну встречу омбудсменов Украины и РФ, чтобы активизировать процесс обмена заключенными. Об этом заявила в среду представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
"Мы еще раз выступили с инициативой провести совместную встречу при участии омбудсмена Украины Людмилы Денисовой и России Татьяны Москальковой, на которой обсудить и разблокировать, наконец-то, вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев", — сообщила Геращенко в Facebook.
Она сообщила, что украинская сторона готова провести эту встречу на следующей неделе, в том числе в режиме видеосвязи.
29 июня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила возможность обмена заключенными с Россией в формате «23 на 23». Комментируя это предложение украинской стороны, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что предлагаемый Киевом способ взаимной передачи лиц для отбывания ими наказания на территории другой страны невыполним, поскольку речь идет о лицах, имеющих как гражданство РФ, так и Украины. Поэтому российский омбудсмен указала, что прежде двум странам надо решить вопрос об их статусе, а для этого необходимо выходить на заключение соответствующего двустороннего соглашения.
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