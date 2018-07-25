Эксперт оценил обсуждение Россией и Францией ускорения политического урегулирования в Сирии 

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил обсуждение Россией и Францией ускорения политического урегулирования в Сирии.
«Я вижу серьёзные тектонические сдвиги на политическом уровне, которые сопряжены, прежде всего, с тем, что сейчас довольно остро обозначились разногласия в позициях Вашингтона и Европы, в том числе и по НАТО, и по ЕС, и по отношению к конфликту в Сирии», — заявил он.
По его словам, Германия, Франция и некоторые другие страны поняли, что многие внутренние и внешние вопросы можно решать и без участия США, и такие расхождения теперь помогли пересмотреть проблему мигрантов.
«Сегодня можно констатировать изменения в международной политической ситуации, что повело за собой положительные перемены в оценках многих проблем», — считает Кошкин.
Он добавил, что теперь у многих в Европе есть понимание того, что именно Россия способна по-настоящему разрешать крупные конфликты и вести борьбу против международного терроризма.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили ускорение политического урегулирования в Сирии.
Также сообщалось, что в Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев с территории Ливана.