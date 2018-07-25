Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке 

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в среду обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром сирийское, ливийское и палестинское урегулирование, сообщило министерство иностранных дел России.
"В рамках обстоятельного обмена мнениями о положении на Ближнем Востоке и в Северной Африке особое внимание было уделено проблематике урегулирования в Сирии, Ливии и на палестинских территориях", — говорится в сообщении ведомства.
Министерство отметило, что стороны также рассмотрели ряд вопросов дальнейшего продвижения российско-египетского сотрудничества и наращивание торгово-экономической кооперации.