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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в среду обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром сирийское, ливийское и палестинское урегулирование, сообщило министерство иностранных дел России.
"В рамках обстоятельного обмена мнениями о положении на Ближнем Востоке и в Северной Африке особое внимание было уделено проблематике урегулирования в Сирии, Ливии и на палестинских территориях", — говорится в сообщении ведомства.
Министерство отметило, что стороны также рассмотрели ряд вопросов дальнейшего продвижения российско-египетского сотрудничества и наращивание торгово-экономической кооперации.
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