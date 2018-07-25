Экс-глава СБУ Наливайченко объявил о планах баллотироваться в президенты Украины

«Я уже человек, который определился для себя. С движением «Справедливость» мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да», — приводит слова Наливайченко Zn.ua.

Наливайченко возглавлял СБУ в 2006-10 и 2014-15 годах.