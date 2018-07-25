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Экс-глава СБУ Наливайченко объявил о планах баллотироваться в президенты Украины
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Экс-глава СБУ Наливайченко объявил о планах баллотироваться в президенты Украины 

Rambler News Service 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко заявил в интервью телеканалу ZIK, что он будет участвовать в президентских выборах страны в 2019 году.
«Я уже человек, который определился для себя. С движением «Справедливость» мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да», — приводит слова Наливайченко Zn.ua.
Наливайченко возглавлял СБУ в 2006-10 и 2014-15 годах.
Ранее о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах на Украине заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Выборы пройдут в марте 2019 года.
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