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Порошенко примет участие в крестном ходе «Киевского патриархата»
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Порошенко примет участие в крестном ходе «Киевского патриархата» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
«11:30 (ориентировочно) — Шествия «Молитва за Украину» (…) 13:00 — выступление президента Украины (Владимирская горка, памятник Святому Равноапостольскому Князю Владимиру Великому)», — гласит распорядок дня украинского президента на 28 июля.
Указанное шествие совпадает по времени с крестным ходом, который проводит не признанный каноничными православными церквями мира «Киевский патриархат».
Примечательно, что ранее в СМИ попала информация о том, что президент Украины Петр Порошенко был ревностным прихожанином Свято-Троицкого Ионинского монастыря каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата. В некоторых СМИ утверждалось, что Порошенко — иподиакон УПЦ МП.
28 июля на Украине, в России, Белоруссии и Молдавии будет отмечаться 1030-летие со дня крещения Руси. На Украине вопрос веры в последнее время приобрел политический характер. Руководство страны пытается способствовать созданию «автокефальной православной церкви» несмотря на то, что на Украине есть независимая каноничная Украинская православная церковь.
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