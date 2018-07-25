Порошенко примет участие в крестном ходе «Киевского патриархата»

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«11:30 (ориентировочно) — Шествия «Молитва за Украину » (…) 13:00 — выступление президента Украины (Владимирская горка, памятник Святому Равноапостольскому Князю Владимиру Великому)», — гласит распорядок дня украинского президента на 28 июля.

Указанное шествие совпадает по времени с крестным ходом, который проводит не признанный каноничными православными церквями мира «Киевский патриархат».

Примечательно, что ранее в СМИ попала информация о том, что президент Украины Петр Порошенко был ревностным прихожанином Свято-Троицкого Ионинского монастыря каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата. В некоторых СМИ утверждалось, что Порошенко — иподиакон УПЦ МП.